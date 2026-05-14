TOHOKU BANK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOHOKU BANK hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent auf 4,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 176,63 JPY. Im Vorjahr hatte TOHOKU BANK 112,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat TOHOKU BANK im vergangenen Geschäftsjahr 16,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOHOKU BANK 14,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at