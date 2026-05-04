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04.05.2026 06:31:29
Tohoku Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
Tohoku Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 221,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tohoku Chemical ein EPS von 197,92 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,06 Milliarden JPY – ein Plus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tohoku Chemical 8,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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