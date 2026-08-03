Tohoku Chemical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tohoku Chemical gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 158,22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tohoku Chemical 114,51 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,02 Prozent auf 8,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at