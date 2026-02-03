|
Tohoku Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tohoku Chemical hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 217,61 JPY. Im letzten Jahr hatte Tohoku Chemical einen Gewinn von 100,48 JPY je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,82 Prozent auf 8,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
