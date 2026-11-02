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02.11.2026 06:31:29
Tohoku Electric Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tohoku Electric Power veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tohoku Electric Power ein Ergebnis je Aktie von 0,680 USD vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Tohoku Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 5,92 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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