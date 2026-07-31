Tohoku Electric Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tohoku Electric Power hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 72,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 75,42 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 785,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 46,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 535,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at