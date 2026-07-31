Tohoku Electric Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tohoku Electric Power hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,93 Milliarden USD – ein Plus von 33,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tohoku Electric Power 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at