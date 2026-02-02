|
02.02.2026 06:31:29
Tohoku Electric Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tohoku Electric Power hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 56,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tohoku Electric Power 558,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 608,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!