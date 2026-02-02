Tohoku Electric Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tohoku Electric Power hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tohoku Electric Power 558,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 608,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at