Tohoku Electric Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tohoku Electric Power lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tohoku Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at