18.05.2026 06:31:29

Tohoku Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tohoku Steel ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tohoku Steel die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,59 Milliarden JPY – ein Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tohoku Steel 5,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 171,74 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 134,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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