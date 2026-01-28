|
Tohoku Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tohoku Steel lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 50,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tohoku Steel 24,57 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 5,22 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tohoku Steel 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
