TOHOKUSHINSHA FILM legte Quartalsergebnis vor

TOHOKUSHINSHA FILM präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOHOKUSHINSHA FILM ein EPS von 49,44 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent auf 14,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 50,60 JPY. Im Vorjahr waren 61,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 45,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at