TOHOKUSHINSHA FILM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOHOKUSHINSHA FILM veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at