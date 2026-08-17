TOHOKUSHINSHA FILM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOHOKUSHINSHA FILM hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,03 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,48 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOHOKUSHINSHA FILM einen Umsatz von 9,28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at