KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.05.2026 10:17:00
Tohuwabohu um ungefragt heruntergeladene KI-Dateien in Chrome
Berichten zufolge lädt Google Chrome ungefragt 4 GByte KI-Dateien herunter. Dabei entstehe viel CO₂. Es ist jedoch komplizierter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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