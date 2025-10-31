Toivo Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toivo Group ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toivo Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toivo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 231,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,8 Millionen EUR im Vergleich zu 4,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at