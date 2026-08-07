Toivo Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toivo Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Toivo Group ebenfalls ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at