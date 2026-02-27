27.02.2026 06:31:29

Toivo Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toivo Group präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 242,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Toivo Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 55,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,74 Millionen EUR im Vergleich zu 39,81 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen