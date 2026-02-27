Toivo Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toivo Group präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 242,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Toivo Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 55,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,74 Millionen EUR im Vergleich zu 39,81 Millionen EUR im Vorjahr.

