Tojners Aluflexpack erzielte im Halbjahr Umsatzplus und Gewinn - Aluflexpack-Aktie im Plus

Der Umsatz erhöhte sich organisch um 14 Prozent auf 115,5 Mio. Euro, unter dem Strich machte das Unternehmen einen Gewinn von 2,7 Mio. Euro, nach einem Verlust von 8 Mio. Euro im Halbjahr 2019.

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA lag nach sechs Monaten bei 17,3 Mio. Euro (davor 14 Mio. Euro), gab die Firma am Montag bekannt.

Aluflexpack macht für die Lebensmittel- und Pharmabranche Verpackungen aus Alu- und Plastikfolie, Kunden sind etwa Nestl?, Ferrero und Coca-Cola. Starke Zuwächse erzielte das Unternehmen in den Bereichen Kaffee und Tee (+39 Prozent), Tiernahrung (+18 Prozent), Milchprodukte (+16 Prozent) und Pharma (+15 Prozent).

Negative Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie auf das diesjährige Osterfest sowie Unterbrechungen und Störungen in Vertriebskanälen für Süßwarenprodukte sorgten jedoch im Süßwaren-Geschäft für einen Umsatzrückgang um 18 Prozent.

Aluflexpack erwartet auch für den Rest des Geschäftsjahres eine stabile Nachfrage. Das Management bestätigte den im Februar getätigten Ausblick. Der Nettoumsatz wird bei 220 bis 230 Mio. Euro gesehen, das EBITDA vor Sondereffekten zwischen 32 und 35 Mio. Euro.

Der Verpackungshersteller beschäftigt an vier Standorten in Kroatien sowie je einem in der Schweiz, in Frankreich und in der Türkei rund 1.250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Aluflexpack-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise 0,88 Prozent auf 23 Franken zu.

