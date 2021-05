Tojners Montana Tech mit Gewinnplus und Umsatzrückgang bis März - Varta-Aktie steigt

Die Umsatzerlöse gingen im ersten Quartal um 3,5 Prozent auf 432,2 Mio. Euro zurück, das Periodenergebnis wuchs um ein Fünftel auf 19,1 Mio. Euro, teilte die börsennotierte Gruppe mit fast 10.700 Mitarbeitern am Montag mit.

Der Umsatzrückgang sei auf die weltweite COVID-19-Krise zurückzuführen, von der man Anfang 2020 noch weitgehend unbeeinflusst gewesen sei. Heuer im ersten Quartal habe es erste Anzeichen einer langsamen Erholung der COVID-Krise im Luftfahrtbereich gegeben, während im Autosektor (E-Mobility) der Trend Richtung Elektrifizierung weiter überwogen habe. Der Bereich Energy sei ebenfalls auf recht hohem Volumen gelaufen und habe die Planungen übertroffen.

Der Konzernumsatz der börsennotierten deutschen Tochter Varta AG wuchs bis März um 2,9 Prozent auf 204,3 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA um 15,9 Prozent auf 59,9 Mio. Euro. Für 2021 werde weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.

Die in der Schweiz notierte Aluflexpack erhöhte zum Jahresauftakt den Nettoumsatz um 12,7 Prozent auf 62,5 Mio. Euro, bereinigt um Effekte eines Polen-Zukaufs im September waren es 8,8 Prozent Plus. Die Nachfrage in den meisten Endmärkten sei stabil, bei pharmazeutischen Verpackungen habe die Nachfrage aber durch anhaltende Ausgangsbeschränkungen und strenge Hygienemaßnahmen gelitten. Die Vorbereitungen auf das 65-Mio.-Euro-Expansionsprojekt in Kroatien liefen aber nach Plan, die neuen Kapazitäten wolle man im vierten Quartal hochfahren und ab 2025 einen zusätzlichen Umsatz von über 100 Mio. Euro generieren. Für 2021 erwartet Aluflexpack 260 bis 270 Mio. Euro Nettoumsatz.

Durch den erfolgreich über die Bühne gegangenen Börsengang der Montana Aerospace stelle das Geschäftsjahr 2021 einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der Gruppe dar. Den Nettoerlös durch die Begebung neuer Montana-Aerospace-Aktien wolle man zu rund 60 Prozent zur Finanzierung anorganischer Wachstumsprogramme nutzen, unter anderem für strategische Akquisitionen. Mit 58,2 Prozent Anteil bleibe die Montana Tech Components Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft.

Die gesamte Montana-Tech-Gruppe steigerte bis März das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 6,4 Prozent auf 75,4 Mio. Euro, das Betriebsergebnis sank dagegen um 25,6 Prozent auf 31,4 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis legte um 19,1 Prozent auf 33,8 Mio. Euro zu. Der Personalstand gab binnen Jahresfrist um 4,4 Prozent auf 10.666 nach.

Im XETRA-Handel legen Varta-Aktien daraufhin zeitweise um 0,88 Prozent auf 126 Euro zu.

