TOKAI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOKAI veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOKAI 56,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at