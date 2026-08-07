Tokai Carbon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokai Carbon gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,11 JPY gegenüber 25,82 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokai Carbon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 92,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 77,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at