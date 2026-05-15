Tokai Carbon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokai Carbon lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 520,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokai Carbon 527,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at