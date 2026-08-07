Tokai Carbon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tokai Carbon präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokai Carbon ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tokai Carbon mit einem Umsatz von insgesamt 577,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 537,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at