Tokai Carbon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokai Carbon hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,29 JPY gegenüber 14,18 JPY im Vorjahresquartal.

Tokai Carbon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at