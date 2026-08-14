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14.08.2026 06:31:29
Tokai Kisen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tokai Kisen äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 186,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -142,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tokai Kisen im vergangenen Quartal 3,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokai Kisen 3,37 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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