Tokai Kisen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokai Kisen hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 333,13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 279,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,01 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at