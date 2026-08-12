Tokai Lease stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokai Lease lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,17 Prozent auf 4,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at