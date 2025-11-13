|
TOKAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TOKAI ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOKAI die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,84 Milliarden JPY – ein Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKAI 37,51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
