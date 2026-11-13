TOKAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOKAI gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TOKAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 61,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,34 JPY je Aktie gewesen.

TOKAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at