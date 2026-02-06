TOKAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKAI äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 29,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 24,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62,92 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at