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29.10.2026 06:31:29
Tokai Rika: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tokai Rika ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokai Rika die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,48 JPY, nach 167,83 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,80 Milliarden JPY – ein Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokai Rika 162,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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