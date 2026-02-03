Tokai Rika: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tokai Rika hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 93,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 141,95 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokai Rika einen Umsatz von 155,52 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at