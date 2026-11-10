Tokai Senko KK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tokai Senko KK hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,39 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at