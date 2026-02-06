Tokai Senko KK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokai Senko KK hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Milliarden JPY umgesetzt.

