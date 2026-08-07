Tokai Senko KK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokai Senko KK hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,29 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,410 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tokai Senko KK im vergangenen Quartal 3,20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokai Senko KK 3,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at