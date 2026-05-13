Tokai Senko KK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokai Senko KK ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokai Senko KK die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,42 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokai Senko KK ein EPS von 45,31 JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,56 Prozent auf 3,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 64,01 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokai Senko KK einen Gewinn von 98,75 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,78 Milliarden JPY – eine Minderung um 3,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,35 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at