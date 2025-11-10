Tokai Senko KK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokai Senko KK hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 8,39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokai Senko KK noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,20 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,32 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at