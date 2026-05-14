TOKAI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOKAI hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 31,10 JPY. Im letzten Jahr hatte TOKAI einen Gewinn von 9,60 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat TOKAI im vergangenen Quartal 39,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOKAI 37,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 185,61 JPY. Im Vorjahr hatte TOKAI 139,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 159,66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 149,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at