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15.07.2026 06:31:29
TOKAI SOFT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TOKAI SOFT hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,52 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOKAI SOFT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 199,65 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 170,15 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat TOKAI SOFT im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 10,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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