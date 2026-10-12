TOKAI SOFT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOKAI SOFT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 50,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,59 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at