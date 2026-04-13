TOKAI SOFT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOKAI SOFT hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 46,29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOKAI SOFT noch ein Gewinn pro Aktie von 49,13 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at