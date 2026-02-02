|
02.02.2026 06:31:29
Tokai Tokyo Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Tokai Tokyo Securities hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,59 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 26,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
