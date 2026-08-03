Tokai Tokyo Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokai Tokyo Securities hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 28,34 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokai Tokyo Securities 1,36 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at