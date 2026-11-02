Tokai Tokyo Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tokai Tokyo Securities hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,26 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tokai Tokyo Securities 23,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,02 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at