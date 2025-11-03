|
03.11.2025 06:31:29
Tokai Tokyo Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tokai Tokyo Securities hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,22 JPY, nach 6,91 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Tokai Tokyo Securities mit einem Umsatz von insgesamt 26,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 25,84 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
