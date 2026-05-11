TOKAI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOKAI hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 67,46 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKAI 70,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 82,53 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 70,55 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,56 Prozent auf 244,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 243,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at