Token Communities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Token Communities hat am 03.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 86,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Token Communities 2,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 85,19 Prozent auf 0,36 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at