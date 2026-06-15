15.06.2026 06:31:29

TOKEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKEN gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TOKEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 347,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 321,89 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat TOKEN 103,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

TOKEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1238,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1173,64 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 386,54 Milliarden JPY, während im Vorjahr 366,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Einigung im Iran-Krieg: Asiens Börsen in Grün -- ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinne
Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen