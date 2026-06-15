TOKEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKEN gab am 12.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

TOKEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 347,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 321,89 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat TOKEN 103,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

TOKEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1238,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1173,64 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 386,54 Milliarden JPY, während im Vorjahr 366,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at