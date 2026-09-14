TOKEN präsentierte Quartalsergebnisse

TOKEN lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS wurde auf 286,72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 313,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 94,81 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOKEN 93,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at